O ex-presidente do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, Gueitiro Matsuo Genso, presidirá o aplicativo de meios de pagamento PicPay. Genso se despediu da Previ em julho do ano passado e voltou ao Banco do Brasil, onde ficou até o fim do ano, como vice-presidente de Distribuição e Varejo. A contratação ocorre logo após o fim de seu período de quarentena.

Casa nova, tudo novo

Genso assume o cargo no momento em que a PicPay inaugura seu escritório em São Paulo. A sede da companhia é em Vitória, Espírito Santo. Agora, já está na mesa o lançamento de novos produtos, para ampliar o leque de serviços oferecidos. A PicPay tem atualmente em seu quadro de funcionários 430 pessoas e a previsão é ultrapassar a marca de mil nos próximos 12 meses.

