Ex-presidente do Fundo Garantidor de Créditos, André Loes chega ao Morgan Stanley

O ex-presidente do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) André Loes acaba de embarcar no Morgan Stanley para assumir a posição de economista-chefe do banco norte-americano na América Latina. Loes, que também já foi economista-chefe para a América Latina do HSBC, estava mais recentemente na gestora Kairós Capital.

