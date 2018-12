Ex-Previ Gueitiro Genso vai deixar o Banco do Brasil

O vice-presidente da área de distribuição de varejo e gestão de pessoas do Banco do Brasil, Gueitiro Genso, vai deixar a instituição, conforme antecipou a hoje Coluna do Broadcast, às 14:37. A baixa se somará aos mais de 50 executivos que já anunciaram que vão sair do conglomerado em meio à troca de comando no BB. O banco confirmou há pouco, por meio de comunicado, a renúncia de Genso.

Ele acertou uma fase de transição no banco, incluindo uma reformulação nas diretorias que estão sob o guarda-chuva de sua vice-presidência. Coincidência ou não, essa semana, Gueitiro anunciou mudanças com a fusão de duas diretorias e a criação de outra.

Aos 47 anos, Genso é o primeiro vice-presidente que vai deixar o banco antes mesmo do anúncio da futura alta cúpula do BB. Ex-presidente da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, atuou nos cargos de diretor de Clientes Pessoas Físicas, Crédito Imobiliário, Empréstimos e de Produtos (Banco Nossa Caixa). Estava há seis meses na vice-presidência do BB, posto que galgou no último rodízio que a instituição financeira fez na gestão atual.

