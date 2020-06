Ex-RI do IRB, apontado como mentor de fraude, venceu prêmio de finanças

Em premiação com votos coletados antes da credibilidade do IRB Brasil Re ir para o buraco, os diretor financeiro do ressegurador, Fernando Passos, apontado como mentor de inúmeras fraudes – incluindo a venda de imóveis que levaram a bônus milionários – recebeu, recentemente, o reconhecimento de melhor diretor de financeiros na categoria de instituições financeiras não bancárias, ranking tradicional e elaborado pela Institutional Investor. O ranking é feito por meio da coleta de votos entre gestores de fundos e analistas de corretoras de valores, com 604 profissionais. O resultado foi divulgado no fim de maio, quando a investigação estava em pleno vapor. A pesquisa foi feita meses antes, quando a ação do ressegurador ainda estava em céu azul.

Contato: colunabroadcast@estadao.com