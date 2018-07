EX-RSA assume comando da corretora MDS Brasil

O ex-RSA Seguros (hoje Sura) Ariel Couto é o novo presidente da corretora de seguros MDS. O comando da operação brasileira, pertencente à MDS Holding, resultado da joint venture do grupo português Sonae com a Suzano, estava vago desde setembro, quando Helio Novaes, ex-SulAmérica e atualmente na concorrente Aon, deixou o posto.

Quebra-cabeça

Dentre as missões de Couto no comando da MDS está o processo de expansão da companhia no Brasil, integrando a unidade com as filiais internacionais do grupo. Com passagens na corretora do grupo Brascan (atualmente Brookfield) e RSA Seguros, ele também liderou o retorno da seguradora Australiana QBE ao mercado de seguros Corporativos no Brasil.

