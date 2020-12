Ex-Safra e XP Daniel Meira será diretor de expansão na VLG Investimentos

O ex-Safra e ex-XP Investimentos Daniel Meira é o novo diretor de expansão do escritório de agentes autônomos VLG Investimentos. Um dos criadores do “Safra Invest”, que marcou a entrada do banco no segmento de AAIs, Meira chega como parte da estratégia da empresa para saltar dos atuais R$ 2 bilhões para R$ 17 bilhões sob custódia.

Brasil afora. Meira será responsável pela expansão geográfica da VLG, com a abertura de quatro filiais até o ano que vem.

