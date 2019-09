Ex-Santander acaba de ingressar ao time de renda fixa do Bradesco BBI

O time de renda fixa do Bradesco BBI, que foi reformulado em maio em meio à transição do comando do banco de investimento para Alessandro Farkuh, acaba de ganhar reforço com a chegada de Álvaro Dantas para liderar o segmento de Finanças Estruturadas. O executivo veio do Santander, onde era responsável por uma área de atividade semelhante ao que fará no Bradesco, ou seja, organizar estruturas financeiras relacionadas a fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). Sob seu guarda-chuva ficam também estruturação de fundos imobiliários e alguns outros produtos que estão sendo desenvolvidos.

Time. À frente da equipe de renda fixa, que envolve outras duas áreas de mercado de dívida local e externo e Project Finance, está Philip Searson, que era o responsável pelas operações de dívida no mercado internacional.

