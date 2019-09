Ex-Santander Rodrigo Cury vai reforçar varejo digital do BTG Pactual

O diretor de cartões do Santander Brasil, Rodrigo Cury, renunciou na segunda-feira ao cargo após cerca de quatro anos de casa e já tem um novo destino. Após o trabalho do executivo para levar o banco a uma boa posição no ranking dos maiores emissores de cartões do País, Cury vai ajudar a estruturar a operação digital de varejo do BTG Pactual, comandada por Amos Genish. Isso depois de cumprir quarentena.

Mão dupla. A saída de Cury do Santander ocorre às vésperas da chegada do ex-diretor de meios de pagamentos do Banco do Brasil, Rogério Panca. Também depois de cumprir quarentena, ele desembarca no banco espanhol a partir de outubro. Panca integraria a equipe de Cury. Com a saída repentina do executivo, ele deve assumir o comando da área de cartões do banco a partir do mês que vem. Procurado, o BTG não comentou. O Santander também não se manifestou.