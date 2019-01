Ex-UBS André Laloni é cotado para capitanear Finanças na Caixa

Coluna do Broadcast

O ex-UBS André Laloni está entre os nomes mais bem cotados para assumir a vice-presidência de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal. Com passagens por bancos de investimento estrangeiros como Goldman Sachs e Barclays, além de Itaú Unibanco, ele participa do processo seletivo para a vaga. Se preencher os requisitos, pode ocupar o posto que hoje é de Arno Meyer, no banco desde dezembro de 2016.

Há vagas

A expectativa da Caixa é anunciar os novos vice-presidentes na primeira quinzena de fevereiro. O processo está sob os cuidados da Russel Reynolds, especializada em recrutamento de executivos. A consultoria tem tentado atrair nomes da iniciativa privada para participar da seleção. Nem todos os alvos têm topado. Além de Finanças e Controladoria, o banco procura executivos para as áreas de Clientes e Negócios, Riscos e Pessoas. Procurada, a Caixa não se posicionou sobre o assunto.

