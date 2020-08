Ex-XP Emmanuil Inglesis será CFO da Avenues

O ex-sócio da XP Investimentos Emmanuil Inglesis acaba de mudar de casa, após mais de oito anos na maior plataforma financeira do País. Ele assumirá o cargo na corretora americana Avenues Securities, criada para atender investidores brasileiros. Inglesis passa a ser o responsável pela área financeira da corretora, que hoje tem cerca de 120 mil clientes do Brasil e soma mais de US$ 400 milhões sob gestão.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 26/08/2020 às 14:05:43.

