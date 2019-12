Ex-XP Gustavo Farhat chega ao BTG digital em Miami

De olho no fortalecimento de sua plataforma digital, o BTG acaba de contratar o ex-XP Securities e Brasil Plural Gustavo Farhat para a área em Miami. Foi a primeira contratação internacional da plataforma digital do banco, voltada para o atendimento do varejo de alta renda. Farhat se reportará a Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Missão dada. O objetivo de Farhat será aproximar os players offshore e os agentes autônomos contratados pelo BTG Pactual digital, caçando oportunidades investimentos internacionais para os clientes do banco.

Notícia publicada no Broadcast dia 25/12/2019, às 11:24:54

