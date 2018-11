Exec e Fesa, de recrutamento, conversam com Romeu Zema (Novo)

A Exec e a Fesa, consultorias especializadas no recrutamento de executivos, estão em conversa com o governador eleito de Minas Gerais pelo partido Novo, Romeu Zema. A aproximação ocorre em meio à sinalização dada por ele quanto ao desejo de profissionalizar a seleção dos integrantes do primeiro escalão de sua administração.

Nicho

A iniciativa do futuro governo mineiro pode abrir um novo mercado para as consultorias de recrutamento de executivos no País. Em vários países da Europa, assim como no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, o mercado público é uma fatia importante do faturamento do setor, enquanto no Brasil é um segmento inexistente.

