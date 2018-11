A consultoria de recrutamento de executivos Exec fechou acordo com o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, para selecionar executivos que ocuparão as secretarias de saúde e de mobilidade e infraestrutura. No acordo firmado entre a Exec e o governador eleito, o serviço será realizado de forma pró-bono, ou seja, a Exec não irá cobrar pelos processos seletivos que irá realizar.