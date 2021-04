Executivo da Accenture é escalado para comandar a Elo e tocar IPO

Os sócios Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil bateram o martelo quanto ao comando da bandeira Elo. O escolhido foi Giancarlo Greco, vindo da consultoria Accenture, que terá como uma de suas principais missões listar as ações da empresa de cartões na Nasdaq, a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. O nome do candidato conseguiu agradar aos três sócios. Contribuiu o fato de ele vir do mercado e não ser ‘apadrinhado’ de nenhum deles. A indicação de Greco para a presidência da bandeira será chancelada em reunião do conselho diretor da companhia, agendada para a próxima semana. A presidência da Elo está vaga desde o início de fevereiro, após o até então responsável pela cadeira, Eduardo Chedid, deixar a companhia rumo ao PicPay, da holding J&F.

Nas etapas de seleção, passaram alguns nomes. Dentre eles, o do atual presidente da BB Seguridade, Marcio Hamilton, o da ex-vice-presidente da Cielo, Renata Greco, e o do vice-presidente da Visa, Fernando Pantaleão.

O futuro presidente da Elo está na Accenture há pouco mais de três anos. Tem passagens ainda pela American Express, o alemão Deutsche Bank e o Citi. Seu nome é visto como técnico.

Greco desembarcará no futuro cargo em plena pandemia e enquanto a Elo se prepara para abrir o seu capital. Recentemente, a bandeira iniciou a seleção dos bancos que vão assessorá-la. Além dos braços dos sócios, por ora, também teriam sido escalados os estrangeiros Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan.

Bandeira de cartões deve abrir capital neste ano

O IPO da Elo está programado para o terceiro trimestre. Bradesco, BB e Caixa devem se desfazer de parte de suas fatias. A operação visa dar sequência à trajetória de expansão da bandeira brasileira.

Criada para competir com as gigantes internacionais Visa e Mastercard, em 2011, a Elo tem mais de 180 milhões de cartões emitidos e mais de 20 emissores. Procurada, a bandeira não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/04, às 19h14.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter