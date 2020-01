Executivos da Oi torcem por bônus após venda bilionária da Unitel

A conclusão da negociação para venda da fatia da Oi na operadora angolana Unitel, acertada na sexta-feira pelo valor de US$ 1 bilhão, ajudará a destravar o pagamento de um bônus com potencial de superar R$ 100 milhões para os executivos da companhia brasileira, segundo fontes. A bolada – ainda sujeita a confirmação – será dividida entre cerca de 800 funcionários da tele que ocupam cargos de gestão em todo o País e têm como benefício trabalhista o plano de remuneração variável, que prevê gratificações pelo cumprimento de metas pré-determinadas.

Calma lá. A Oi disse que, para a liberação do bônus executivo, a companhia ainda avaliará o cumprimento de outros objetivos individuais e coletivos, que variam desde aspectos operacionais até estratégicos. Essa avaliação será feita no fechamento do balanço anual de 2019, previsto para acontecer este semestre, e validado por auditoria. Só depois disso, o valor do bônus será determinado. A Oi afirmou ainda que não haverá pagamento de comissão específica aos executivos envolvidos na venda Unitel, pois isso não está previsto na política da empresa.

Só sorrisos. Mesmo assim, o entusiasmo nos corredores da Oi floresceu após a notícia de venda da Unitel. A alienação do ativo era uma condição sine qua non para gerar a potencial gratificação, pois, sem o negócio, não haveria recursos suficientes em caixa para o dim-dim extra. As negociações levaram quase dois anos e tiveram de contornar embates políticos em Angola, pois a compra era disputada pela estatal petrolífera Sonangol e a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente local. No fim, a estatal venceu.

