Executivos da XP embarcam no fim de semana para Nova York para IPO

Executivos da XP Investimentos começam a embarcar para Nova York e até o próximo domingo, dia 8, o time já deve estar a postos para acompanhar a precificação da ação da companhia em sua oferta inicial de ações, que ocorrerá na Nasdaq, bolsa dos Estados Unidos na qual são negociadas empresas de tecnologia.

Agenda. A fixação do preço da ação acontecerá na terça-feira, dia 10. Nesta segunda, a companhia definiu o intervalo para o preço do papel entre US$ 22 e US$ 25. O oferta poderá girar até US$ 2 bilhões e o valor da XP no evento poderá ficar em US$ 13,8 bilhões.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter