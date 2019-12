Executivos querem participar de projetos sociais em aposentadoria

Executivos pensam em desenvolver ou participar de atividades relacionadas a projetos sociais quando encerrarem suas carreiras corporativas. Pesquisa da empresa de recrutamento Talenses Executive apontou que 76% dos executivos do alto escalão de companhias têm essa meta para o período de aposentadoria. Para 43% deles, os projetos sociais são uma forma de contribuir com a sociedade, como forma de retribuição ao que lhes foi proporcionado. Outra parcela (31%) respondeu já ser envolvida em projetos sociais e que manterá essa participação. Já 25% disseram que o tempo sempre foi um fator limitador, apesar da vontade de participar, mas que haverá essa disponibilidade depois de encerrada a carreira corporativa. A pesquisa foi realizada com 130 profissionais, entre diretores, vice-presidentes e presidentes.

