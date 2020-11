Executivos veem luz no fim do túnel para investimentos em infraestrutura

A promoção dos investimentos em infraestrutura nos últimos seis meses deixou a desejar, afirmam 85,2% dos executivos do setor na pesquisa semestral Barômetro da Infraestrutura, feita pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) e a consultoria EY. Apesar disso, os ouvidos em setembro recobraram o otimismo com o futuro do setor, que havia sido fortemente afetado pela pandemia.

De volta. Para mais da metade, (52,1%), o cenário é favorável aos investimentos em infraestrutura nos próximos seis meses, porcentual que já supera o do período pré-pandemia. Na pesquisa divulgada em junho, no auge da crise da covid-19, apenas 17,5% enxergavam um quadro promissor; 61% acreditavam que ele era desfavorável .

Menos nuvens. Na pesquisa realizada em setembro, ainda inédita, a expectativa para a infraestrutura acompanha a avaliação para o crescimento econômico do País. A fatia otimista com a recuperação da economia é de 30,3%. Outros 43% apostam na estabilidade. A parcela de pessimistas, que atingiu 84,4% na pesquisa anterior, caiu a 26,1%.

Pelo cano. Saneamento (74,7%), gás natural (47,2%) – que tiveram novos marcos regulatórios recém-aprovados – e rodovias (34,5%) são apontados como os segmentos nos quais haverá aumento na intenção de investimentos pelos próximos três anos.

Vontade. A avaliação é que os governos federal, estaduais e municipais precisam se esforçar mais na promoção de investimentos privados. Ainda assim, executivos do setor enxergam potencial ligeiramente maior para investimentos via concessões e PPPs.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 03/11/2020

