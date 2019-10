Expansão do setor elétrico impulsiona contratações

A expansão do setor elétrico, em especial nos segmentos de comercialização de energia e operações com fontes renováveis, vem impulsionando a criação de vagas. Análise feita pela Select Humans for Energy, especializada em recrutamento e seleção de profissionais da área, identificou que os segmentos concentraram 65% do total de posições que a empresa ajudou a preencher nos últimos quatro anos. Outro destaque foi para o fato de que 70% dos postos eram novos nas empresas.

Gênero. Apesar da presença crescente de mulheres no setor de energia, a maioria dos profissionais contratados eram homens, que ficaram com 70% das posições. Segundo a Select, o predomínio masculino ocorre, principalmente, em áreas consideradas centrais da organização e nas mais técnicas, como atuação em campo ou formação de preço. As mulheres, de acordo com a empresa, têm participação crescente em especial no segmento de compra e venda de energia.

