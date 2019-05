Coluna do Broadcast

A expectativa com a entrada em vigor do cadastro positivo, que beneficia os bons pagadores, em julho pode ter elevado o número de brasileiros interessados em “limpar o nome”. Um sinal é visto na plataforma de renegociação de dívidas Acordo Certo, onde foram fechados 500 mil acordos para pagamento de dívidas só neste ano, ante 600 mil em todo o ano passado. As companhias de telefonia responderam por 46% dos contratos.