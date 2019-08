Expectativa é de maior captação e performance de fundos imobiliários

Por Circe Bonatelli

A indústria de fundos de investimentos imobiliários (FIIs) deve seguir em crescimento no País, especialmente em um cenário econômico de redução dos juros e migração para aplicações com maior potencial de rentabilidade. Na visão de 86,5% dos participantes da indústria dos FIIs, o desempenho dos fundos nos próximos 12 meses tende a ser melhor do que no ano que passou. Outros 11,9% acreditam em desempenho semelhante, enquanto apenas 1,6% esperam performance pior. A pesquisa foi realizada pelo Global Real Estate Institute (GRI), clube de negócios presente em 14 países. O levantamento ouviu 190 empresários, investidores e executivos da indústria de fundos no início de agosto.

Siga o dinheiro

O levantamento mostrou também que os entrevistados acreditam que os lançamentos de novos fundos e as ofertas para aumento de capital devem se concentrar em carteiras de recebíveis imobiliários, seguidos por fundos de aluguel. Já os principais ativos dentro dos fundos devem ser os edifícios corporativos, seguidos por galpões logísticos e, por fim, shopping centers e imóveis para varejistas.

