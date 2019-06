Expectativa majoritária é de alta para Ibovespa

O mercado financeiro continua otimista em relação ao Ibovespa na próxima semana, mostra o Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

Entre 28 participantes, 60,71% disseram que a previsão é de alta para o índice, porcentual, contudo, pouco abaixo dos 65,38% da pesquisa anterior.

A perspectiva é de estabilidade para 25,00%, ante 19,23% no último levantamento, e de queda para 14,29%, de 15,38% no Termômetro anterior. A Bolsa fechou a semana com variação positiva de 0,82%.

Na próxima semana, há expectativa pela entrega do parecer do relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), na comissão especial da Câmara, sobretudo em relação a se os governos regionais ficarão ou não de fora da proposta.

Ainda, a Comissão Mista do Orçamento (CMO) tem sessão agendada para a terça-feira (11) para avaliar o pedido de crédito complementar de R$ 248,9 bilhões para que o governo possa cumprir a regra de ouro do Orçamento.

Por fim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode retomar no dia 12 o julgamento que analisa a possibilidade de a Eletrobras dividir com a União a conta bilionária gerada por empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica.

Quanto à agenda, está prevista uma série de indicadores de atividade no Brasil, entre eles as vendas do varejo e o volume de serviços, além do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), todos referentes a abril.

No exterior, os destaques são indicadores de inflação e varejo nos Estados Unidos e uma bateria de dados da economia da China – produção industrial, inflação e balança comercial –, que servirão de termômetro para indicar o grau de influência da guerra comercial na economia dos dois países.