Expectativa para ofertas de ações atrai escritório de advocacia

O potencial volume de ofertas de ações no Brasil está atraindo mais players para o mercado de capitais. O ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Eli Loria e o professor do Insper e fundador do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp) Daniel Kalansky montaram o Loria e Kalansky Advogados. O foco é atuar exatamente em processos no mercado de capitais, aproveitando o aumento da demanda por serviços jurídicos.

Pulso firme

Os sócios apostam ainda numa maior procura por conta do novo marco regulatório que permite ao xerife do mercado de capitais aplicar multas mais elevadas fora acordos de leniência. As penalidades da CVM poderão chegar a até R$ 50 milhões, sendo que antes alcançavam no máximo os R$ 500 mil.

