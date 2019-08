Expeer capta com pessoas físicas para operação de incorporadora

A plataforma de empréstimos realizados entre pessoas físicas sem interferências de um banco focada no setor imobiliário, a Expeer, acaba de fechar operação com a incorporadora e construtora Mitre Realty. Foram aportados por investidores pessoa física R$ 2,5 milhões, que tem como garantia resultados de empreendimento no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Os investidores puderam aplicar a partir de R$ 1 mil e foi a primeira operação da fintech e alcançou o volume projetado. Até o final do ano, a expectativa é fechar outras quatro transações. O principal risco do investimento pela modalidade “peer-to-peer lending” é o inadimplemento da quitação do empréstimo pela incorporadora.