Experiência em conselho pesou para Rial ir a colegiado do Santander

Uma série de motivos levaram Sergio Rial, presidente do Santander Brasil, a ser alçado ao conselho do Grupo Santander. Em suas mãos, a subsidiária brasileira do banco conseguiu dar uma virada em termos de resultados, nos últimos cinco anos. Em 2019, especificamente, o banco cresceu em todos os segmentos, inclusive grandes empresas, área que andou de lado no País e na qual os concorrentes sofreram. Além disso, Rial, de 59 anos de idade, também já fez parte de conselhos globais. Esteve no colegiado do ABN Amro em Amsterdam, nos anos 2000, e no da Cargill, em Minneapolis.

Digital. Em uma indústria que vive um momento de virada em termos de transformação digital, pressionada pelas fintechs, também entrou na conta da decisão da matriz a liderança de Rial na condução de áreas de negócios ligadas ao tema, como a Getnet, que se tornará a plataforma global de adquirência do grupo, bem como a conta Super Digital e a plataforma de microfinanças Próspera. Além disso, Rial costuma dizer que se considera líder de transformação dos 48 mil funcionários, que estão entre seus seguidores. Além de ter priorizado a meritocracia internamente, tem buscado colocar 30% da liderança sênior nas mãos de mulheres até 2025 e se dedicado a planejar sua sucessão. Procurado, o Santander não concedeu entrevista.

