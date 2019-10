Expert XP 2020 já tem 70% das cotas de patrocínio vendidas

A Expert XP, evento que reúne investidores e players da indústria do investimento, já vendeu 70% das cotas de patrocínio do encontro que acontece em julho de 2020, em São Paulo. As vendas começaram há duas semanas e nas primeiras 48 horas, 60% das cotas já haviam sido comercializadas, o dobro do porcentual de vendas registrado no mesmo espaço de tempo em relação ao evento deste ano. A XP estima que 30 mil pessoas compareçam à Expert XP de 2020 e espera a presença de 160 expositores.

