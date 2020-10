EY se fortalece em projetos de Saneamento e vê expansão de atuação

Aproveitando que o mercado está bastante aquecido, a consultoria EY tem se fortalecido na área, atuando em projetos de concessão de tratamento de água e esgoto, assessorando tanto governos quanto empresas do segmento. A EY liderou, por exemplo, o consórcio que orientou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no leilão da região metropolitana de Maceió. Agora, duas concorrências estão previstas em Alagoas e, além dessas, a EY também está assessorando o governo do Mato Grosso do Sul no leilão da Sanesul para coleta do esgoto, que deve acontecer no dia 23 de outubro e que prevê aproximadamente R$ 1 bilhão de investimentos privados nos próximos 30 anos.

Oportunidade. Com a meta do Marco de Saneamento de universalizar o serviço de água e esgoto para toda população até 2033 as oportunidades nesse mercado devem crescer e a EY prevê que sua atuação será ampliada. Para os próximos meses certames devem ocorrer no Amapá, Rio Grande do Sul, Ceará e Acre.

