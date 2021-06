EY vende carteira de clientes de serviço de canal de denúncia à brasileira ICTS

Em meio ao aquecido mercado de fusões e aquisições neste ano, as transações têm alcançado setores menos tradicionais. A empresa brasileira de gestão de riscos ICTS comprou a carteira de clientes da “Big Four” EY para contratos de prestação de serviço de canal de denúncias, ferramenta usada pelas áreas de compliance de empresas. O valor da transação não foi informado.

O negócio é o segundo feito pelo grupo brasileiro num momento em que grandes nomes do setor de auditoria ajustam a prioridade de seus negócios. No ano passado, a ICTS já havia comprado a carteira do mesmo serviço que antes pertencia a outra “Big Four”, a PwC. Um contrato de gestão de canal de denúncias custa em média R$ 50 mil por ano. A ICTS tem mais de 400 clientes na área e pretende seguir com aquisições em risco e compliance. A empresa tem 400 funcionários e prevê faturar R$ 136 milhões neste ano.

