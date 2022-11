Ezze prevê chegar a R$ 800 mi em vendas e prepara entrada em seguro auto

Criada há três anos, a seguradora Ezze espera chegar ao fim deste ano com R$ 800 milhões em prêmios emitidos, e prepara para 2023 a entrada no seguro de automóveis, o mais popular do País. O novo produto deve expandir não apenas as receitas e a base de clientes, mas também a carteira de corretores, que respondem por sete em cada dez vendas da companhia.

“Terminamos 2021 com quase 2.000 corretores, e vamos terminar 2022 com quase 4.000. Com o automóvel, a base deve aumentar para 10.000”, diz ao Broadcast o CEO da empresa, Richard Vinhosa. Hoje, os corretores representam 74% das vendas de seguros da Ezze. Praticamente todo o resto vem das parcerias com lojas de varejo e bancos, em especial nos canais físicos.

Empresa projeta fechar o ano com lucro de R$ 25 milhões

A companhia atua em linhas como os seguros de garantia e transportes e nos massificados, que são seguros com tíquete médio mais baixo, em geral vendidos por meio de parceiros. Nos últimos 12 meses, a empresa emitiu R$ 687 milhões em prêmios, e pagou R$ 180 milhões em sinistros.

A expectativa é fechar o ano com R$ 25 milhões em lucro, e R$ 800 milhões em prêmios emitidos, alta de cerca de 100% em relação a 2021. A Ezze pretende figurar entre as 20 maiores seguradoras do País até 2024.

Nesse plano, o seguro automotivo tem papel fundamental. Vinhosa afirma que este é um bom momento para entrar nesse mercado, que viveu um período desafiador neste ano. O seguro auto foi um dos atingidos pelo endurecimento dos preços de risco, que chegou primeiro às seguradoras e depois, ao consumidor.

Dólar e restrição à produção de carros afetaram custos de seguradoras

Com a alta do dólar e as restrições à produção de automóveis no pós-pandemia, os preços dos carros e das peças de reposição dispararam, aumentando os custos das seguradoras com as indenizações. Esse aumento foi repassado aos preços de seguro nas novas apólices e nas renovações. O CEO da Ezze afirma que a empresa não compete por preços, mas que pode oferecer valores atrativos.

“Se estamos vivendo um momento de correção de preços, faz bastante sentido entrar no mercado com um preço que seja adequado”, diz ele. A Ezze oferecerá seguros para frotas, destinados a empresas, e também para pessoas físicas, e a ideia é que o produto tenha atendimento totalmente digital, se o cliente desejar.

O lançamento acontecerá no primeiro trimestre do ano que vem. Inicialmente, a seguradora vai oferecer apólices tradicionais, e depois, pode experimentar flexibilizações, como a venda conjunta com outras proteções que oferece.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/11/2022, às 18h25

