Fabio Coelho deixa a Previc para presidir a Amec

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais, a Amec, será o destino de Fabio Coelho (foto), que nesta semana deixou o cargo de diretor-superintendente interino da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), o regulador dos fundos de pensão. Coelho, que é funcionário de carreira do Banco Central desde 2007, assumiu a entidade em 2015 e, sob sua gestão, o órgão determinou intervenção no fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postalis. O órgão também buscou modernizar as regras de governança das fundações. O governo trabalha para fundir a Previc com a Susep, a Superintendência de Seguros Privados. Procurada, a Amec não comentou.

Troca

A sucessão da Amec foi anunciada em abril deste ano e a Russell Reynolds Associates foi contratada para coordenar a busca do novo presidente da entidade. Coelho ficará no lugar de Mauro Cunha, que ocupou a cadeira por sete anos. Na sua gestão, uma das principais marcas foi trazer ao País o código de stewardship, que traz princípios e deveres dos investidores institucionais e que os coloca como protagonistas para o desenvolvimento da governança das companhias.

