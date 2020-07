Fabricante das balas Fini triplica venda de vitamina e suplemento em a

Em tempos de pandemia, a busca dos brasileiros de suplementos vitamínicos para melhorar a imunidade disparou. A multinacional espanhola Sanchez Cano, que começou a fabricar o produto em goma no Brasil no segundo semestre do ano passado, registrou alta de mais de 300% nas vendas. Entre março e maio, a companhia vendeu 106,7 mil potes do produto com 30 unidades. Nos primeiros cinco meses de operação, entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano, foram 24,6 mil embalagens.

Spin off. A empresa está há 19 anos no País produzindo balas de goma com a marca Fini. Para o projeto dos suplementos em goma, da marca Dr.Good, a companhia investiu R$ 60 milhões na fábrica em Jundiaí (SP) e criou uma nova empresa para isso.

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter