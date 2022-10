Fabricante de baterias Moura investe R$ 600 mi em nova fábrica em PE

A fabricante brasileira de baterias Moura vai investir R$ 600 milhões em uma nova fábrica em Belo Jardim (PE), com capacidade anual de 100 mil toneladas de reciclagem de chumbo, material que será usado na produção de novas baterias. Segundo a companhia, a nova planta terá flexibilidade para ampliar ainda mais esse volume no futuro, a depender da demanda de mercado.

Com faturamento de R$ 2 bilhões e vendas de 10 milhões de baterias em 2021, a Moura fornece para montadoras – tendo 50% de participação nesse segmento – e também para o mercado de reposição. O grupo tem sete plantas industriais (seis no Brasil e uma na Argentina) e cerca de 6 mil funcionários. Atualmente, para cada bateria nova que a Moura vende, outra usada retorna para a companhia, sendo totalmente reciclada em uma unidade já existente do grupo.

Material reciclado é vital para o negócio

O objetivo da nova fábrica é atender ao crescimento da demanda: o material reciclado é vital para o negócio, afirma o diretor de metais e sustentabilidade da companhia, Flávio Bruno. Segundo o executivo, os metais usados no processo produtivo, como chumbo e estanho, por exemplo, são nobres e têm um peso significativo nos custos da empresa. Por outro lado, têm a vantagem de ser totalmente reaproveitados. O plástico das baterias também é reciclado pelo grupo.

O início das atividades da nova unidade está previsto para dezembro de 2023. Conforme Bruno, o projeto tem flexibilidade para ampliar ainda mais a sua capacidade, para até 140 mil toneladas, caso necessário. A planta também atenderá métricas de ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, social e governança), com 100% da energia proveniente de fontes renováveis.

Empresa se prepara para futura eletrificação de frotas

No ano em que completa 65 anos, a empresa se movimenta de olho na transformação do setor. Para o futuro, o executivo afirma que a Moura está se preparando para o processo de eletrificação da frota de veículos, com estudos envolvendo inclusive hidrogênio.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 19/10/2022, às 12h53

