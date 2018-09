Fabricante de empilhaderas Kion reforça braço financeiro

A fabricante de empilhadeiras e equipamentos de armazenagem Kion South America está investindo em seu braço financeiro, a Kion Financial Services, para “democratizar o conceito de financiamento”, nas palavras de seu diretor financeiro, Ricardo Eguchi. Amanhã, a companhia vai anunciar o KFS+, um aplicativo para simular todo o processo de venda de bens de capital e apresentar as melhores opções de crédito.

Pensando grande. Atualmente, 37% do financiamentos dos clientes da Kion são feitos por seu braço financeiro, que movimenta cerca de R$ 100 milhões anualmente. Com o aplicativo, a expectativa é que esse porcentual salte para 50% e 75% no curto e médio prazos, respectivamente. A nova solução tem como parceiros os bancos Daycoval, DLL e Deutsche Leasing. A Kion já discute com bancos parceiros na América Latina a expansão do serviço para a região.

