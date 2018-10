Fabricante de fios de nylon Mazzaferro busca internacionalização

A Mazzaferro Monofilamentos, fabricante de nylon no Brasil que atende indústrias e empresas dos segmentos de saúde, doméstico e da beleza, está buscando novos e mais mercados no exterior. Para isso, já investiu R$ 15 milhões em quatro anos, com foco na expansão do parque fabril e aumento da capacidade produtiva. A pretensão é elevar dos atuais 30% para 50% a participação das exportações nas receitas líquidas até 2022. Com um faturamento de R$ 43 milhões em 2017, a companhia espera expandir esse número em cinco vezes, para cerca de R$ 202 milhões, em 2023.

