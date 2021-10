Fabricante de implantes dentários S.I.N. investe R$ 20 milhões

A fabricante de implantes dentários S.I.N. Implant System investirá R$ 20 milhões na importação de 18 máquinas de alta tecnologia, de um total de 60 previstas para serem adquiridas nos próximos três anos. Os equipamentos serão destinados à fábrica que a empresa está construindo na capital paulista.

Segundo o CEO, Felipe Leonard, o movimento é parte do plano de crescimento da S.I.N tanto no País como fora. Até 2024, a companhia espera aumentar em dez vezes suas exportações. Neste ano, estima que as vendas totais cresçam entre 70% e 80%. De origem brasileira, a companhia foi vendida para o fundo de investimentos Southern Cross Group em 2009. Está presente em 25 países.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 22/10/21, às 17h06.

