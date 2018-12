Fabricante de pneus Levorin vai investir R$ 100 mi nos próximos tês anos

Coluna do Broadcast

A fabricante de pneus Levorin investirá R$ 100 milhões, nos próximos três anos, no desenvolvimento de produtos e na ampliação de sua fábrica em Manaus (AM). Comprada pela Michelin em 2016, a empresa pretende elevar a capacidade de produção a 4 mil toneladas de pneus ao ano, de 2,75 mil hoje.

Marca Michelin. Recentemente, a Levorin lançou novas medidas de pneus para mountain bike e de uso urbano, além de uma linha para scooters, mercado que cresceu 20% neste ano, segundo o Denatran. Líder em reposição nos segmentos de pneus de bicicletas (na América do Sul) e de motocicletas (no Brasil), a empresa vai produzir, em 2019, pneus de moto com a marca Michelin. (Cristiane Barbieri)

