Fabricante de snacks Dori prioriza crescimento enquanto espera pelo IPO

A fabricante de snacks salgados e doces Dori teve de recolher seus planos de levar a companhia à Bolsa no início do ano, mas não desistiu. Está aguardando uma melhora de mercado para retomar o projeto e enquanto isso dá prioridade ao resultado. No semestre, a Dori investiu R$ 33 milhões na ampliação da capacidade de produtos mais caros e na modernização de suas instalações.

A empresa fechou o trimestre com receita bruta recorde de R$ 398 milhões, enquanto o Ebitda (geração de caixa) avançou 35%, para R$ 48 milhões. As festas juninas e julinas ajudaram no resultado, com os produtos de amendoim à frente nas vendas.

