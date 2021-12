Fabricante de tintas PPG investe R$ 15,5 milhões em fábrica em Sumaré

A fabricante de tintas e revestimentos norte-americana PPG está investindo R$ 15,5 milhões (US$ 2,7 milhões) em sua fábrica em Sumaré (SP). Os recursos serão usados na compra de maquinário e tecnologias, para atender à demanda por tinta em pó da América do Sul. Presente em 75 países, a PPG teve vendas líquidas de quase US$ 14 bilhões no ano passado.

A unidade atende a produtores de eletrodomésticos, máquinas agrícolas, transportes e móveis de aço, equipamentos de academias, painéis elétricos e transformadores, entre outros. Com o investimento, a produção de tinta em pó aumentará em cerca de 40%. Uma das tecnologias usadas nesse tipo de pintura reduz o consumo de energia em até 50%.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 16/12/21, às 14h29.

