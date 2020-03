Fabricantes de calçados aumentam produção em 1% em janeiro

Os calçadistas aumentaram a produção em 1% em janeiro, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Ainda sem sentir os efeitos do coronavírus, o setor cresceu em relação a dezembro, quando houve retração de 7,8%. Em 2019, a alta acumulada ficou em 1,3%, em relação ao ano anterior.

Gripe. A entidade já havia revisto para baixo a previsão de crescimento em 2020, por conta da epidemia. A estimativa do setor, que era de crescimento de 2,5% no ano, feita em janeiro, passou para 2,2%, no mês passado. Conforme a Abicalçados, em janeiro foram exportados 12,55 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 91,5 milhões, queda de 16,1% em volume e de 7,3% em receita em relação ao mesmo mês de 2019.

