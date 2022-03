Faculdade do Comércio quer usar capilaridade da ACSP para avançar no interior

Fundada para capacitar trabalhadores do varejo, a Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP) pretende chegar a 2 mil alunos nos cursos de graduação até o fim do ano. Um dos principais pontos da estratégia é usar a capilaridade das associações comerciais nas cidades do interior de São Paulo para chegar a novos públicos. A instituição é mantida pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

A faculdade começou a operar com 100 alunos em cursos presenciais em março de 2020. Agora, tem 1 mil alunos (sendo 650 de EaD) em cursos de gestão comercial, gestão logística, sistemas para internet, comércio eletrônico, recursos humanos e administração. Outros cinco estão na fila de aprovação no Ministério da Educação (MEC).

Os alunos da instituição estão espalhados por 70 polos de educação a distância. Em locais com associações comerciais mais fortes, como Piracicaba, cerca de 250 estudantes se matricularam no início da operação EaD, no segundo semestre. Neste ano, chegou a seis novos Estados com o EaD: Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Maranhão, Rondônia, Pará e Ceará.

O objetivo da FAC-SP, segundo o diretor geral da faculdade, Wilson Victorio Rodrigues, é preencher uma lacuna na formação para o varejo. “Antigamente, a indústria ditava o que o comércio vendia, e hoje é justamente o contrário: o cliente determina a tendência, e ensinamos ferramentas práticas para os alunos trabalharem com isso”, diz.

A FAC-SP aposta em grandes nomes do varejo e do empreendedorismo para conquistar alunos. Neste mês, o empresário Andrea Matarazzo entrou na instituição para coordenar os sete novos cursos de pós-graduação. Com sua chegada, a expectativa é ampliar contatos e parcerias com empresários.

A instituição também prevê atividades com o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, o embaixador Rubens Barbosa, o presidente das Lojas Riachuelo, Flavio Rocha, o embaixador Osmar Chofi, o senador Antônio Anastasia e o diretor de Logística do Magazine Luiza, Décio Sonohara.

O diretor acadêmico da faculdade e economista, Roberto Macedo, diz que a projeção de 2 mil alunos é conservadora, tendo em conta o cenário macroeconômico incerto. O público-alvo da faculdade, as classes C e D, é o que sofreu mais com perda de renda nos últimos meses.

