Falha na linha de transmissão de Belo Monte gera impacto de R$ 80 milhões

Foto: Osvaldo de Lima/Norte Energia

A falha técnica na linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará, que deixou sem energia cerca de 70 milhões de pessoas de nove Estados do Nordeste e de outros quatro da região Norte, no último dia 21 de março, gerou um impacto financeiro nas áreas afetadas de cerca de R$ 80 milhões. Os cálculos foram feitos pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD).

Por baixo

O montante considera apenas os horários médios de interrupção por Estado e não leva em conta a interrupção no fornecimento observada em regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que durou menos de 30 minutos e ocorreu por procedimento de mitigação da perda de carga. A estimativa, portanto, é bastante conservadora. O valor também não inclui as perdas de receita das distribuidoras de energia.

