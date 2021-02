Insumos continuam em falta e montadoras não conseguem normalizar estoques

As montadoras continuam fazendo malabarismo nas fábricas para diminuir a fila de espera nas concessionárias e locadoras, enquanto faltam peças nas linhas de montagem. A Mercedes-Benz, que produz veículos comerciais no ABC paulista, foi obrigada a adiar em três semanas a jornada extra de produção, marcada para o último sábado de janeiro (dia 30), em razão dos atrasos no abastecimento de algumas peças e componentes importados.

GM também teve de parar fábrica

A General Motors (GM) também chegou a convocar, recentemente, produção em um sábado para compensar as interrupções na fábrica da picape S10 e do utilitário esportivo TrailBlazer, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A jornada aconteceu porque, no início do ano e na semana anterior, a produção havia sido paralisada por falta de peças.

Segundo fabricantes, a persistente irregularidade no fornecimento de insumos não dá sinais de normalização. Agora, há também falta de semicondutores, componente crítico dado o maior conteúdo eletrônico dos carros.

