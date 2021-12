Falta de ovos nas prateleiras se agrava em novembro

Ovos de aves, fontes de proteína alternativas à carne vermelha, foram mais buscados nas gôndolas dos supermercados em novembro, em comparação com o mês anterior. É o que aponta o Índice de Ruptura da Neogrid, indicador que mede a indisponibilidade de produtos nos varejistas brasileiros.

O índice geral de falta de itens nas gôndolas ficou em 11,3%, maior que os 10,8% registrados em outubro. A ruptura de ovos de aves, a mais alta entre os alimentos, ficou em 16,6% em novembro, diante de 16,1% em outubro. Já a do grão de bico disparou: foi de 8%, em outubro, para 14,7%, no mês passado. Ambos os produtos seguem tendência de alta nos últimos três meses. Já a cerveja, que vinha de quatro meses de uma crescente indisponibilidade, registrou queda na ruptura (de 15,4% para 14,2%) no último mês.

Com inflação em alta e sem auxílio emergencial, Robson Munhoz, CCSO (Chief Success Officer) da Neogrid diz que novembro foi um mês de cautela. “O varejo lê de forma muito clara os sinais de esfriamento da economia, especialmente quando o consumidor compra menos, com um poder de compra prejudicado. Nesse caso, a Ruptura aumenta não somente pelo consumo, mas porque o varejista está muito mais cauteloso e começa a se abastecer menos”, avalia.

A falta dos ovos nas prateleiras é acompanhada de dados que mostram o aumento de seu consumo. Eles apareceram com mais frequência na cesta de compras do consumidor também ao longo de 2021, complementa a Horus, empresa de inteligência de mercado com foco em dados de consumo, que recentemente recebeu investimentos da Neogrid. A incidência no comparativo entre janeiro e novembro cresceu 2,2 pontos porcentuais.

