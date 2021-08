Família Frias prepara investimento de R$ 380 milhões no mercado imobiliário

A família Frias, dona de UOL, Folha e PagSeguro, está preparando um novo investimento, agora no mercado imobiliário paulistano. É justamente o family office que representa os Frias que está por trás da oferta de R$ 380 milhões pelo projeto Jardim das Perdizes. O lance foi tornado público ontem, 16, pela Tecnisa, dona do empreendimento em parceria com a Hines. A proposta partiu da OFL Empreendimentos Imobiliários, braço da holding OFL SA, que, por sua vez, controla o Grupo UOL.

Se a aquisição for confirmada, não será a primeira tacada dos Frias no segmento imobiliário. A OFL Empreendimentos comprou, em 2009, um conjunto de 3 mil metros quadrados de salas comerciais da Cyrela Commercial Properties por R$ 45,5 milhões. Elas ficam no Centro Empresarial Mario Garnero, na avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista.

A oferta agora é por uma participação de até 38,95% do capital votante das sociedades Windsor e JDP E1, criadas para o desenvolvimento do Jardim das Perdizes, minibairro que reúne prédios residenciais e comerciais na zona oeste da capital e vem sendo erguido pouco a pouco nos últimos anos. A Tecnisa é a desenvolvedora do empreendimento e detém 57,5% do capital social, enquanto a Hines fica com os 42,5% restantes.

Potencial

Os Frias estão de olho no potencial do Jardim das Perdizes. Ao todo, o empreendimento contempla terrenos que podem gerar R$ 2,8 bilhões em valor geral de vendas com futuros imóveis. O projeto ainda fechou o primeiro semestre com R$ 49 milhões em caixa e outros R$ 15 milhões em recebíveis de vendas de apartamentos.

Os próximos lançamentos no local estão previstos para ocorrer só no ano que vem. O maior risco na região é a dependência de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs), como parte da Operação Urbana Água Branca. Mas os leilões ainda não têm data certa e podem atrasar o cronograma.

A Tecnisa, do empresário Meyer Nigri, informou que está ‘avaliando as estruturas e a viabilidade de implementação da operação’. Para o negócio seguir adiante, é preciso também que a Hines abra mão do direito de preferência pela fatia da sócia. O Grupo UOL foi procurado, mas não respondeu.

