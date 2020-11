Famílias Falabella e Gerdau juntas na 3R Petroleum

A abertura de capital da 3R Petroleum atraiu duas famílias pra lá de conhecidas no continente: as famílias Falabella, dona da cadeia de lojas chilena que leva o nome da família, e Gerdau, controladora da siderúrgica brasileira. Investidores próximos ao processo disseram que, além do preço atrativo, o fato de ter duas famílias de peso ancorando o negócio deu muito mais conforto à transação. A rede Falabella é avaliada em R$ 70 bilhões e a siderúrgica Gerdau em R$ 50 bilhões. A oferta da 3R foi apenas primária, com os recursos captados destinados para potenciais aquisições de ativos da Petrobras em curso e aumento do caixa do principal ativo da companhia, o Polo de Macau. Foram coordenadores da oferta XP, BTG, Itaú BBA e Genial.

Contato: colunabroadcast@estadao.com