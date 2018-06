Faria Lima continua no posto de região mais cara para aluguel em São Paulo

A região da Faria Lima segue na liderança do endereço mais caro para locação de escritórios de alto padrão de São Paulo. O preço pedido por metro quadrado ao mês, segundo a consultoria imobiliária Cushman & Wakefield fechou 2017 em R$ 133,7. Na segunda colocação aparece a JK, com R$ 132,5, seguida pelo Itaim (R$ 120,00) e Vila Olímpia (R$ 109,1).

Aluga-se

A região com a menor taxa de vacância é o Itaim, com apenas 2% de espaços vagos. Já no mercado paulistano em geral a taxa de vacância ficou em 24,1% em dezembro último, com queda anual de 5,24 pontos porcentuais. Apesar disso, o preço médio pedido para locação na cidade não sofreu grande alteração na comparação anual, encerrando 2017 em R$ 96,2 por m² contra R$ 95,9 por m² um ano antes.

