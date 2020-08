Farmácias fizeram 370 mil testes de coronavírus e 14% deram positivo

Enfermeira faz coleta de material para teste de Covid-19. Crédito da foto: Reuters/Susana Vera

Nos últimos três meses, as farmácias fizeram mais de 370 mil testes rápidos para Covid-19, segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Do total, 14,40%, ou mais de 53 mil, deram positivo. De acordo com a pesquisa, 1.676 farmácias estão oferecendo o serviço, das quais 755 estão em São Paulo – no Estado foram testadas 156.833 pessoas do dia 6 de maio a 26 de julho.

No carro. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro responderam por 77,98% da oferta do serviço. Segundo a Abrafarma, 70% desses estabelecimentos disponibilizam o serviço por meio do sistema de drive-thru.

