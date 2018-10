Faros, maior escritório de agentes autônomos da XP, quer ser ainda maior

A Faros Investimentos, atualmente o maior escritório de agentes autônomos vinculado à XP Investimentos, tem planos para ser ainda maior. Vai inaugurar novos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde ocupará o dobro do espaço atual.

Visita ilustre. Para não deixar dúvidas sobre a importância do escritório, os sócios Samy Botsman e Felipe Bichara receberão no evento de inauguração, em outubro, Guilherme Benchimol, presidente da XP. Com R$ 5,5 bilhões sob administração, a Faros é focada no público de alta renda. A meta é aumentar o volume de ativos para R$ 15 bilhões até 2020. Já os profissionais devem subir de 45 para 80 no mesmo período.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real