Faros se une ao maior escritório de AAIs de Minas Gerais e atinge R$ 15 bi sob gestão

O escritório de agentes autônomos Faros, ligado à XP, fechou acordo e seu uniu ao maior escritório de Minas Gerais, o Private Investimentos, alcançando R$ 15 bilhões sob gestão. Com isso, a Faros volta a ocupar a posição de maior entre os que utilizam a plataforma da XP para investimentos dos recursos de seus clientes, segundo o sócio-fundador da Faros, Samy Botsman. A transação foi feita por meio da troca de cotas de participação.

“Queríamos entrar na praça de Belo Horizonte e chegamos à conclusão de que o melhor caminho seria por meio de uma fusão com um escritório local, que já tem identidade com os investidores de alta renda da região”, explicou.

A Faros está entre os grandes escritórios de agentes autônomos que se estruturam para abrir capital em bolsa, caso a regulação atual seja alterada permitindo a entrada de sócios. Nesse sentido, a Faros caminha para alcançar mais de R$ 25 bilhões sob gestão antes de se lançar no mercado de ações. Botsman afirma que existem outras conversas com escritórios no Sul, outra praça para o qual pretende expandir sua atuação, mas observa que esse caminho de crescimento será feito com cuidado.

“Somos o escritório com maior número de milionários e não queremos apenas acumular números. Buscamos parceiros que façam sentido com nossa gestão de atingir o topo da pirâmide de investidores que estão nos bancos”, explica.

Segundo ele, com a fusão, a Faros alcança 140 assessores e está em busca de profissionais nos bancos que atendam tais clientes “ultrahigh” e que têm se interessado em se transformarem em agentes autônomos e empreender, dadas mudanças previstas na regulação no ano que vem.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 16/12/2020 às 22h

