Faturamento da Viapol dispara com obras em portos de Uruguai e Paraguai

A fabricante de materiais de construção Viapol estima fechar o ano fiscal com alta de 85% no faturamento em comparação ao ano anterior, impulsionada pelo crescimento das exportações para os vizinhos na América Latina.

Um dos pontos fortes da operação nos últimos meses tem sido o fornecimento de materiais para a expansão do Porto de Montevidéu, no Uruguai, e a restauração do Palácio do Governo do Paraguai, em Assunção.

A Viapol tem sede e fábrica em Caçapava (SP) e uma outra unidade em Candeias (BA). Os principais produtos exportados vão de tradicionais impermeabilizantes até aditivos e fibras para concreto e mantas asfálticas.

